Иран и Ирак — хорошие соперники, считает Караваев

Защитник «Зенита» и национальной команды Вячеслав Караваев оценил уровень сборных Ирана и Ирака.

«Настрой перед матчами сборной отличный, все как всегда, в обычном режиме. Иран и Ирак — хорошие соперники, это интересные сборные», — приводит слова Караваева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

23 марта сборная России проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, а 26 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираком.

Ранее сообщалось, что летом национальная команда планирует принять участие в чемпионате ЦАФА.