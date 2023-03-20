Пиняев: «Критиковать меня может только главный тренер»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев высказался о критике в адрес национальной команды после товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном, которые прошли в 2022 году и завершились с одинаковым счётом 0:0.

По словам 18-летнего футболиста, он не обращает внимания на критику, так как люди, разбирающиеся в футболе, понимают, насколько непросто выступать в нынешней ситуации.

«Критиковать может только главный тренер. Буду слушать рассказы только тренерского штаба, остальных не вижу смысла слушать», — сказал Пиняев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в конце текущего месяца сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака.