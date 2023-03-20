Пиняев: «Иран — это сильный соперник»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев оценил уровень сборной Ирана.

«Иран — это сильный соперник, который выступал на ЧМ. Причем у него были сильные матчи на турнире. К тому же у них есть Сердар Азмун, который выступал в РПЛ. Чуть больше сможем рассказать, когда будем готовиться к матчу», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 18-летний футболист сыграл в 14 матчах Российской премьер-лиги, забил четыре гола и записал в свой актив две результативные передачи.

Товарищеская встреча между сборными России и Ирана состоится 23 марта. Начало игры запланировано на 20:00 по мск.