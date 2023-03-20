Антон Миранчук: «Сборная Ирана — очень сильная и слаженная команда»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук высказался о предстоящем сопернике национальной команды сборной Ирана.

«С командой Ирана видел матчи, в том числе и со сборной России в 2017 году. Это очень сильная, слаженная команда, которая оставила после себя мощное впечатление. С нетерпением жду товарищеский матч с интересным соперником», — цитирует Миранчука официальный сайт РФС.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и записал на свой счет пять результативных передач.

Товарищеская встреча между сборными России и Ирана состоится 23 марта в Тегеране. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.