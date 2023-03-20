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Игрок «Спартака» Денисов: «Очень рад вызову в сборную России»

20 Марта 2023 • 16:04 Комментировать

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился эмоциями от первого вызова в сборную России на мартовский сбор.

«Когда узнал, что попал в расширенный список, не торопился радоваться. Ждал окончательный вариант. Разумеется, очень рад вызову в сборную России. Волнения нет, скорее испытываю приятное предвкушение», — приводит слова Денисова официальный сайт РФС.

Футболист отметил, что рад большому количеству спартаковцев в сборной, ведь так будет проще адаптироваться.

В текущем сезоне 20-летний защитник провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал четыре голевых паса.

В ходе сбора национальная команда сыграет два товарищеских матча — с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Даниил Денисов
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