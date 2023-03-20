Пиняев высказался о настрое сборной России на товарищеские матчи

Хавбек московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев высказался о вызове в национальную команду на мартовский тренировочный сбор.

«Рады всех видеть. Соскучились. Надеемся, что получится позитивно провести матчи, которые у нас запланированы», - поведал футболист в эфире «Матч ТВ».

23 марта сборная России на выезде встретится с национальной командой Ирана, а спустя несколько дней на стадионе в Санкт-Петербурге примет Ирак.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 18-летний полузащитник принял участие в 14 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.