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Пиняев высказался о настрое сборной России на товарищеские матчи

20 Марта 2023 • 13:11 Комментировать

Хавбек московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев высказался о вызове в национальную команду на мартовский тренировочный сбор.

«Рады всех видеть. Соскучились. Надеемся, что получится позитивно провести матчи, которые у нас запланированы», - поведал футболист в эфире «Матч ТВ».

23 марта сборная России на выезде встретится с национальной командой Ирана, а спустя несколько дней на стадионе в Санкт-Петербурге примет Ирак.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 18-летний полузащитник принял участие в 14 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Пиняев
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