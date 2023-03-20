Известна цена билетов на матч Иран - Россия

На официальном сайте Российского футбольного союза опубликована информация о стоимости билетов на предстоящий товарищеский матч подопечных Валерия Карпина против сборной Ирана.

Посетить товарищеский матч можно, заплатив за билет 430 рублей. Спарринг состоится в Тегеране 23 марта. Продажа билетов будет открыта до 21 марта включительно.

Напомним, что сборная Ирана была участником чемпионата мира – 2022. Команда занимает 24-е место в рейтинге ФИФА.

Следующий товарищеский матч Россия сыграет против Ирака. Поединок состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта.