В сборной Ирана подтвердили, что Азмун не сыграет с Россией

Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне игрок леверкузенского «Байера» Сердар Азмун, точно пропустит товарищескую встречу со сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды Ирана.

«Азмун не примет участие в мартовских сборах. Форвард пропустит товарищеский матч против России. Причина - личные обстоятельства футболиста, которые мы не в праве разглашать», - передает слова представителей пресс-службы издание Sport24.

Напомним, что контрольный поединок между сборными России и Ирана состоится в Тегеране 23 марта.

В текущем сезоне Бундеслиги Сердар провел 14 матчей, забил два гола и сделал один ассист.