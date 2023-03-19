Чернышов высказался о вызове восьми игроков «Спартака» в сборную России

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о решении Валерия Карпина пригласить в состав сборной восемь игроков «красно-белых».

«Карпин следил за «Спартаком» в межсезонье. Список был, вероятно, составлен раньше игр красно-белых с «Факелом» и «Оренбургом». Впрочем, в связи с тем, что сборная пока не играет официальные матчи, у тренерского штаба есть возможность для экспериментов», — заявил Чернышов в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, в составе российской сборной на матчах с Ираном и Ираком могут выйти лишь два-три игрока «Спартака», отметив, что нельзя говорить о том, что какой-либо клуб стал базовым для национальной команды.

Напомним, что на мартовские сборы Валерий Карпин вызвал восемь представителей «красно-белых», а именно Георгия Джикию, Даниила Хлусевича, Даниила Денисова, Антона Зиньковского, Данила Пруцева, Руслана Литвинова и Александра Соболева.