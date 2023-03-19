Помазун поделился эмоциями о попадании в итоговый состав сборной России на мартовский сбор

Голкипер «Урала» Илья Помазун высказался о попадании в итоговый состав сборной России на мартовский сбор.

Вратарь отметил, что ему было очень приятно, что его заметили, а сообщил ему об этом тренер вратарей сборной Виталий Кафанов перед матчем против «Динамо» (0:1).

«Особо мой вызов в «Урале» не обсуждали, ребята поздравили. У нас слишком много игр, особо времени пообщаться нет», - заявил Помазун на видео на официальном ютуб-канале РФС.

Напомним, что 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против Ирана в Тегеране, а 26 марта запланирована игра против сборной Ирака в Санкт-Петербурге.