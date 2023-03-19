В воскресенье «Ростов» под руководством Валерия Карпина обыграл «Химки» (1:0) в календарном матче Премьер-лиги. Сразу после игры тренер отправился в расположение сборной России. Карпин уже прибыл в Новогорск, где поприветствовал собравшихся игроков. Видео показала пресс-служба российской национальной команды.

В марте сборной России предстоит провести два товарищеских матча – против Ирана и против Ирака. Первый матч пройдёт 23 марта в Тегеране, а второй – 26 марта в Санкт-Петербурге.

Напомним, что официальные матчи сборная России сейчас не проводит из-за санкций, которые были наложены в прошлом году.