Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

​Карпин уже прибыл в расположение сборной России видео

19 Марта 2023 • 18:47 Комментировать

В воскресенье «Ростов» под руководством Валерия Карпина обыграл «Химки» (1:0) в календарном матче Премьер-лиги. Сразу после игры тренер отправился в расположение сборной России. Карпин уже прибыл в Новогорск, где поприветствовал собравшихся игроков. Видео показала пресс-служба российской национальной команды.

 

В марте сборной России предстоит провести два товарищеских матча – против Ирана и против Ирака. Первый матч пройдёт 23 марта в Тегеране, а второй – 26 марта в Санкт-Петербурге.

Напомним, что официальные матчи сборная России сейчас не проводит из-за санкций, которые были наложены в прошлом году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.03.23 в 12:30
Броммапойкарна (жен)
Alvsjo W
Видео
Окончен
Perth RedStar W
Perth SC W
2
2
Видео
19.03.23 в 14:30
Лофотен
Сортланн
Видео
Окончен
Академия Манчестер Сити
Академия Манчестер Юнайтед
6
0
Видео
Окончен
Солин Солин
Дугополье Дугополье
1
1
2.15 3.10 3.30
Видео
Окончен
Hitra FC
Тригг/Лейд
2
4
Видео
Окончен
Ярун Ярун
Хвартски Драговоляц Хвартски Драговоляц
1
5
Видео
Окончен
Экернфёрдер СВ Экернфёрдер СВ
Luebeck II Luebeck II
3
2
Видео
19.03.23 в 16:00
Халлингдал
Хёнефосс
Видео
19.03.23 в 16:00
Вуку
Сверресборг
Видео
Окончен
Хайлендерс Хайлендерс
Кариба Кариба
0
0
Видео
19.03.23 в 16:00
Триангле Юнайтед Триангле Юнайтед
Херенталс
Видео
Окончен
КАПС Юнайтед КАПС Юнайтед
Маника Даймондз
2
0
Видео
Окончен
Jordan W
India W
2
1
Видео
19.03.23 в 17:00
Хольмлиа
Gamle Oslo
Видео
19.03.23 в 17:00
Арна-Бьёрнар
Гнейст
Видео
19.03.23 в 17:00
Сенья
Шервёй
Видео
19.03.23 в 17:00
Мандалскамератене
Виндбьярт
Видео
19.03.23 в 17:00
Статхелле
Сторм
Видео
19.03.23 в 17:00
Рёрвик
Вердал
Видео
Окончен
Аустеволь
Бремнес
2
3
Видео
19.03.23 в 17:00
Фааберг
Лиллехаммер
Видео
19.03.23 в 17:00
Спарта Сарпсборг
Сарпсборг
Видео
19.03.23 в 17:00
Trauma
Уред
Видео
19.03.23 в 17:00
Kloefta
Шедсму
Видео
19.03.23 в 17:00
Аской
Лоддефьёрд
Видео
19.03.23 в 17:00
Рандесунн
Донн
Видео
19.03.23 в 17:00
Heimdal1
Тиллербьен
Видео
19.03.23 в 17:00
Ре
Sandefjord BK
Видео
19.03.23 в 17:00
Намсус
Стейнхьер
Видео
19.03.23 в 17:00
Hamna IL
Скарп
Видео
19.03.23 в 17:00
Flaktveit
Сандвикен Берген Сандвикен Берген
Видео
19.03.23 в 17:30
Vaxjo DFF W
Linkoping W
Видео
Окончен
Вииторул Констанца Вииторул Констанца
Сепси Сепси
2
1
Видео
19.03.23 в 18:00
Харстад
Мельбу
Видео
76 мин
Orebro W
Розенгард (жен)
1
0
Видео
76 мин
Sundsvall W
Уппсала (жен)
0
1
Видео
19.03.23 в 19:00
Лётен
Engerdal
Видео
19.03.23 в 19:00
Валдрес
Тотен
Видео
Отменен
Зета Зета
Niksic
0
0
Видео
19.03.23 в 20:00
Квик Тронхейм
НТНУИ
5.30 5.30 1.42
Видео
19.03.23 в 20:00
Хеминг
Манглеруд Стар
Видео
19.03.23 в 20:00
ЧФР Клуж ЧФР Клуж
Рапид Бухарест Рапид Бухарест
2.07 3.15 3.85
Видео
19.03.23 в 21:00
КИЛ/Хемне
Оркла
Видео
19.03.23 в 21:00
Ситакуаро Ситакуаро
Калор-де-Сан-Педро
Видео
19.03.23 в 21:15
Доренсе Доренсе
Фрей Паулистано Фрей Паулистано
Видео
19.03.23 в 21:15
Эстансиано
Америка Проприя
Видео
19.03.23 в 22:00
Маранхао
Мото Клаб Сан-Луис Мото Клаб Сан-Луис
Видео
19.03.23 в 22:00
Атлетико Глориенс Атлетико Глориенс
Лагарту Лагарту
Видео
19.03.23 в 22:15
Stovner
Грэй
Видео
20.03.23 в 00:30
Форталеза Форталеза
Ферровиарио Ферровиарио
1.38 4.50 7.00
Видео
20.03.23 в 13:00
ФК Ядах
GreenFuel FC
Видео
20.03.23 в 16:00
Cranborne Bullets FC
Блэк Ринос
Видео
20.03.23 в 17:30
Словения (до 17 лет) (жен) Словения (до 17 лет) (жен)
Словакия (до 17 лет) (жен) Словакия (до 17 лет) (жен)
Видео
20.03.23 в 17:30
Швейцария (до 17 лет) (жен) Швейцария (до 17 лет) (жен)
Австрия (до 17 лет) (жен) Австрия (до 17 лет) (жен)
Видео
20.03.23 в 19:00
Университатя Крайова Университатя Крайова
Миовени Миовени
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
18:54 · Чемпионат ЦАФА
Помазун поделился эмоциями о попадании в итоговый состав сборной России на мартовский сбор
18:47 · Чемпионат ЦАФА
​Карпин уже прибыл в расположение сборной России видео
17:51 · Товарищеские матчи
Тюкавин поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Ирана
17:22 · Чемпионат ЦАФА
​Сборная России подтвердила потерю Джикии и Головина
16:37 · Чемпионат ЦАФА
Головин не поедет в сборную России
14:38 · Италия. Серия А
​Журналист предположил, что Головин и Миранчук на самом деле не травмированы
14:12 · Товарищеские матчи
Кавазашвили назвал «ошибкой» Карпина вызов в сборную Миранчука и Головина
13:35 · Чемпионат ЦАФА
Губерниев – о травмах Головина и Миранчука: «Странное совпадение» 1
13:28 · Чемпионат ЦАФА
Гаврилов выступил против легионеров в сборной России
12:58 · Чемпионат ЦАФА
Азмун не сыграет против сборной России
11:07 · Товарищеские матчи
Писарев: «Матч со сборной Ирана – лакмусовая бумажка для команды России»
10:14 · Чемпионат ЦАФА
Хлусевич оценил уровень сборных Ирана и Ирака
08:15 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Впервые слышу, что у Сафонова коронавирус»
18 Марта
17:25 · Чемпионат ЦАФА
Гранат: Плохо, что Алексей Миранчук пропустит матчи сборной России
17:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: Карпин разбирается в футболе, поэтому вызвал Тюкавина в сборную
Все новости