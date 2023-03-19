Миранчук и Головин не приедут в сборную из-за травм: Совпадение или заговор

Алексей Миранчук и Александр Головин были вызваны в сборную России, но в итоге не приедут. Официальная причина – травмы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Когда в списке сборной России на мартовские матчи появились фамилии Алексея Миранчука и Александра Головина, многие восприняли это как позитивный знак. На товарищеские поединки против Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в 2022 году их не вызывали. Прежде всего это объяснялось отсутствием какого-либо смысла. Сборная России ни к чему не готовилась, а в матчах против таких оппонентов лучше было проверить молодёжь.

Недавняя новость об участии юношеской сборной России в международном турнире, приглашение нашей команды на чемпионат ЦАФА, а затем и вызов Миранчука и Головина дали надежду, что началось какое-то движение по возвращению нашей страны. Однако в итоге легионеры не приедут. Официальная причина – это травмы футболистов.

На самом деле, когда речь идёт о Миранчуке и Головине, получение повреждения не выглядит чем-то странным. Оба футболиста часто имеют проблемы со здоровьем, так что легко допустить, что это абсолютная правда. В воскресенье оба игрока пропустили матчи своих клубов. Причём у «Торино» была встреча против лидера «Наполи». Стали бы клубы добровольно лишать себя игроков основного состава на матчи чемпионата? Отрицательный ответ напрашивается сам собой.

Тем не менее легко предположить, что и «Торино», и «Монако», либо по своей инициативе, либо по настоятельной просьбе Федераций футбола Италии и Франции, рекомендовали игрокам не ездить в сборную России. В этой ситуации Миранчук и Головин резонно могли возразить, что не хотят публично рвать с родиной. На это и были придуманы травмы. В конце концов «Торино» и «Монако» проще потерять игроков на один матч чемпионата, чем вообще их лишиться.

«Торино» и «Монако» могли всерьёз рассматривать худшие сценарии в отношении Миранчука и Головина, если бы они поехали в сборную России. Можно вспомнить, что камерунец Гаэль Ондуа, поддержавший нашу страну во время чемпионата мира в Катаре, по сути, отчислен из «Ганновера» и просто дожидается лета, чтобы сменить команду. Есть ещё пример Никиты Хайкина, которого «Бристоль» при подписании назвал на своём сайте британцем, так как у него есть паспорт Соединённого Королевства.

Ни Миранчук, ни Головин публично не высказались о текущей ситуации в мире. Им обоим приходится искать пути, как, с одной стороны, продолжать играть в сильнейших чемпионатах и еврокубках, а с другой – не подставляться на родине. Очень жаль, конечно, что ради любимого дела им приходится заниматься этим.

Для сборной же России отсутствие Миранчука и Головина – это не проблема в текущих реалиях. В любом случае нас ждут всего лишь товарищеские матчи против Ирана и Ирака, где результат не имеет никакого значения. Даже чемпионат ЦАФА, где хочется победить, тоже сохраняет статус товарищеского. Миранчук и Головин сборной России нужны, но только при условии, что важен результат. В этой связи главное решение, которого мы ждём, это вопрос допуска или недопуска к отбору на чемпионат мира. Если ФИФА разрешит, то там уже без Головина и Миранчука не обойтись, и «Торино» с «Монако» уже точно ничего противопоставить не смогут. Если же не разрешит – то оба футболиста могут всерьёз задуматься о завершении карьеры в сборной.

Роман Андреев