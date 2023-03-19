​Сборная России подтвердила потерю Джикии и Головина

Пресс-служба сборной России подтвердила, что защитник Георгий Джикия и полузащитник Александр Головин не приедут на мартовский сбор команды.

Джикия получил мышечную травму бедра в субботнем матче «Спартака» против «Оренбурга» в РПЛ. Головин, в свою очередь, останется в расположении «Монако» из-за проблем с приводящей мышцей бедра.

Ранее сборная России сообщала, что мартовский сбор пропустит полузащитник Алексей Миранчук. Он тоже получил травму.

Напомним, что в марте сборная России проведёт два товарищеских матча: против Ирана на выезде (23 числа) и против Ирака дома (26 числа).