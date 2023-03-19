Головин не поедет в сборную России

Полузащитник Александр Головин не поедет в расположение сборной России на мартовский сбор из-за травмы, как и Алексей Миранчук. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на близкий к футболистам источник.

Ранее клубы Головина и Миранчука – «Монако» и «Торино» – сообщили о травмах игроков. Из-за полученных травм Александр и Алексей пропускают воскресные матчи своих клубов в чемпионатах Франции и Италии.

«У Александра Головина и Алексея Миранчука действительно травмы, из-за которых они останутся в расположении своих клубов и пропустят мартовский сбор команды России. Не нужно искать скрытые смыслы там, где их нет», - такой комментарий дал источник.

В марте сборная России проведёт товарищеские матчи против Ирана и Ирака.