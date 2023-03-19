Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о травмах российских игроков Александра Головина и Алексея Миранчука перед товарищескими играми сборной России против Ирана и Ирака.

«Не вижу ничего странного. Сами футболисты и тренерский штаб определяют, что нужно игрокам в данный момент: сыграть или восстановиться. Это решают футболисты, если они сказали, что у них есть микротравмы, то это правда. Потому что давно Миранчук и Головин не были в сборной и с удовольствием бы приехали. Видимо, у них реально какие-то травмы, которые не позволят сыграть им в матчах за сборную», — сказал Булыкин.

Напомним, что у Головина присутствует дискомфорт в мышце бедра, а Миранчук получил травму приводящей мышцы бедра.

Журналист предположил, что Головин и Миранчук на самом деле не травмированы.