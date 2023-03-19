Губерниев – о травмах Головина и Миранчука: «Странное совпадение»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о травмах полузащитников «Монако» Александра Головина и «Торино» Алексея Миранчука перед мартовскими сборами национальной команды.

Эксперт отметил, что если есть такие заключения врачей, то это нелепое стечение обстоятельств.

«Я не сторонник того, чтобы сейчас строить какие-то заговоры. Но согласимся, что совпадение странное и было бы неплохо, чтобы РФС и тренер сборной Карпин имели заключение врачей», - заявил Губерниев в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что у Головина присутствует дискомфорт в мышце бедра, а Мирачнук получил травму приводящей мышцы бедра.