Гаврилов выступил против легионеров в сборной России

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своём отношении к натурализации футболистов.

«Если они хотят стать гражданами РФ — это одно, а если хотя играть в сборной — вообще другое. Но лично я за то, чтобы в сборной России играли свои ребята. Зачем нам иностранцы? Мало доверяем своим», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Напомним, недавно бразильские игроки «Зенита» Малком Филипе и Клаудиньо получили российское гражданство. Некоторые футболисты «Оренбурга» также выразили желание в получении паспорта. Помимо этого, вингер «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре готов отказаться от аргентинского гражданства в пользу России.