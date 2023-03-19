Азмун не сыграет против сборной России

Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун не поможет сборной Ирана в предстоящем товарищеском поединке против национальной команды России. Об этом рапортует Isna.

Как информирует источник, 28-летний форвард обратился к тренерскому штабу с просьбой освободить его от вызова на мартовский сбор. Игрок сослался на семейные обстоятельства.

Напомним, что матч сборных Ирана и России состоится в Тегеране 23 марта.

В нынешнем сезоне Азмун поучаствовал в 20 поединках за «Байер» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.