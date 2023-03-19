Хлусевич оценил уровень сборных Ирана и Ирака

Футболист «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич поделился мнением об уровне предстоящих соперников национальной команды.

«Как мне уровень Ирана и Ирака? Прекрасный уровень», — приводит слова Хлусевича издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет три результативные передачи.

23 марта сборная России проведет товарищескую встречу с Ираном в гостях, а 26 марта примет в Санкт-Петербурге Ирак.

Напомним, главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал восемь футболистов «Спартака» на контрольные игры.