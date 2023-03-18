Гранат: Плохо, что Алексей Миранчук пропустит матчи сборной России

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о том, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не приедет в расположение сборной России. Ранее стало известно, что 27-летний хавбек получил травму и пропустит около десяти дней.

«Плохо, что Миранчук не приедет в сборную. Сейчас национальной команде нужен опыт, который у него есть. Сто процентов Алексей был бы сейчас ключевым футболистом сборной России», — цитирует Граната «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив пять ассистов.

23 марта сборная России проведет товарищескую встречу с Ираном, а 26-го числа сыграет против Ирака.