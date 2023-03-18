​Миранчук пропустит матчи сборной России в марте

Полузащитник Алексей Миранчук не поможет сборной России в мартовских товарищеских матчах. Об этом сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Ранее «Торино» рассказал о травме, которую получил Алексей Миранчук. Россиянин пропустит воскресный матч итальянского чемпионата против «Наполи».

На восстановление Алексею Миранчуку понадобится около 10 дней.

В четверг, 23 марта, сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана в Тегеране. А в воскресенье, 26 марта, команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч против Ирака в Санкт-Петербурге.