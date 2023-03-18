Смородская отреагировала на вызов Миранчука и Головина в сборную России

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о вызове полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина в сборную России на мартовский сбор.

«Вы знаете, это хорошо, что Головин и Миранчук смогут сыграть в товарищеских играх. Мне это нравится», - передает слова Смородской Vprognoze.ru.

Напомним, что в марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 23 марта подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с национальной командой Ирана, а спустя несколько дней померяются силами с Ираком в Санкт-Петербурге.