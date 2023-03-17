Динияр Билялетдинов назвал форварда, который будет основным в сборной России

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о нападающих, которые попали в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Напомним, наставник национальной команды Валерий Карпин вызвал Александра Соболева («Спартак»), Николая Комличенко («Ростов») и Константина Тюкавина («Динамо»).

«На два матча трех форвардов достаточно. Наверное, сыграем в одного нападающего. Думаю, основным будет Соболев. Ему сейчас нужна дополнительная практика — ведь кубковые матчи он пропустил из-за дисквалификации», — сказал Билялетдинов порталу «Плеймейкер».

Контрольная встреча сборной России с Ираном состоится 23 марта, а домашняя игра против Ирака запланирована на 26 марта.