Динияр Билялетдинов не удивился, что в сборную России попали восемь игроков «Спартака»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о попадании восьми футболистов «Спартака» в состав сборной России на мартовский сбор.

«Я бы обратил внимание на то, что в списке сразу пять человек из «Ростова». А восемь спартаковцев — чему тут удивляться? Команда идет на втором месте в РПЛ, там много россиян. Откуда еще брать футболистов для сборной?» — цитирует Билялетдинова «Плеймейкер».

Помимо этого, эксперт похвалил главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, который доверяет молодым футболистам, ведь в «Зените» такого нет, играют легионеры.

23 марта сборная России проведет товарищеский матч против Ирана, который состоится на выезде, а 26 марта подопечные Валерия Карпина примут в Санкт-Петербурге Ирак.