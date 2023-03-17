Соломатин: Я не удивлён, что Чалов не попал в состав сборной

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о непопадании нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в состав сборной России на мартовский сбор.

«Этот вопрос нужно задавать Валерию Георгиевичу. Значит, на данном этапе есть люди, которые, возможно, качественнее проявили себя. Я не настолько сейчас слежу за футбольными событиями. Но удивляться тут нечему», — приводит слова Соломатина «Чемпионат».

После зимней паузы 24-летний форвард провел пять матчей с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами.

23 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Ирана, а 26 марта команда Валерия Карпина сыграет с Ираком.