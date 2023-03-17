Орлов: «Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о вызове восьми футболистов столичного «Спартака» в состав сборной России на мартовские игры.

«Я то еще помню олимпийскую сборную 56-го года. Там костяк состоял из игроков «Спартака». На Кубке Европы 60-го года тоже был «спартаковский» костяк. Ребята, которых взял Карпин — достойные. Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться», — заявил журналист, чьи слова приводит издание Sport24. Орлов считает, что в нынешней ситуации Карпину необходимо работать с перспективой, поскольку в ближайшие годы российский футбол не будет представлен на международной арене.

Напомним, что из состава «Спартака» в итоговую заявку тренерского штаба Валерия Карпина на матчи против Ирана и Ирака попали Александр Селихов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов и Александр Соболев.