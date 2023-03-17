Осинькин: «Пиняев близок по уровню к игрокам сборной, но надо ещё очень много доказывать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в состав сборной России на мартовский сбор. Напомним, 18-летний футболист перебрался в стан «железнодорожников» из самарского клуба минувшей зимой.

«Это только вторые сборы. Могу сказать, Сергей доказывает своей игрой, что он очень близок по уровню к игрокам сборной. Но надо еще очень много доказывать. У него опытные оппоненты, и Пиняеву все время нужно прогрессировать», — цитирует Осинькина Sport24.

В текущем сезоне Пиняев принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив три результативные передачи.