Осинькин прокомментировал непопадание Писарского в состав сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об отсутствии форварда команды Владимира Писарского в составе сборной России на мартовский сбор.

«В первую очередь, вопрос нужно адресовать тренеру сборной, это их выбор. Значит, они посчитали, что Тюкавин, Соболев и Комличенко сильнее. Сильные оппоненты, которые находятся в хорошей физической форме», — цитирует Осинькина Sport24.

По мнению специалиста, футболист должен регулярно доказывать, что он достоин быть в составе национальной команды. Осинькин надеется, что Писарский подтвердит свой уровень голами к следующему сбору команды.

Напомним, 27-летний форвард перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» минувшей зимой. В новой команде на счету Писарского три забитых мяча в пяти встречах.