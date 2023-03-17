Ледяхов: Восемь игроков «Спартака» в сборной? Всё логично

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на попадание восьми футболистов «красно-белых» в состав сборной России на мартовский сбор.

«В последнее время в «Спартаке» играет много россиян. Причем в стартовом составе. Вот главный тренер и сделал выводы, что надо их использовать. Если бы в «Зените» играло столько же россиян, то и оттуда вызывали бы», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

В окончательный состав национальной команды из «Спартака» попали: Александр Селихов, Даниил Денисов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский, Руслан Литвинов, Данил Пруцев и Александр Соболев.