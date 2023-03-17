Ледяхов объяснил, зачем Головина и Миранчука вызвали в сборную России

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о возвращении полузащитников Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Торино») в сборную России.

«Думаю, сборной нужен результат. Команда должна демонстрировать свою силу. Плюс их давно не вызывали. Есть смысл вновь их увидеть. Тем более идут разговоры о том, что мы поучаствуем в азиатских играх. Может, уже есть смысл смотреть игроков на этот турнир», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

23 марта сборная России проведет товарищеский матч с Ираном, а 26 марта встретится с Ираком.

Ранее сообщалось, что в июне состоится первый чемпионат Центрально-Азиатской Футбольной ассоциации, в котором планируется участие сборной России.