Бывший игрок ЦСКА Масалитин прокомментировал отсутствие Чалова в заявке сборной России

Бывший футболист столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался об отсутствии Фёдора Чалова в заявке сборной России на мартовские матчи.

«Фёдор очень неважно выглядит в схеме с двумя нападающими, которую в последнее время использует в ЦСКА Федотов. Видимо, Карпин посчитал, что Тюкавин сейчас находится в более оптимальном состоянии. Костю действительно надо было вызывать, он заслужил это своей игрой», — заявил эксперт в интервью«Чемпионату».

Экс-игрок «армейцев» считает, что при должном отношении к футболу Чалов получит свой шанс, отметив, что отсутствие форварда в числе игроков национальной команды может пойти на пользу самому Фёдору в будущем.

Напомним, что сегодня тренерский штаб сборной России объявил состав на мартовские игры против национальных команд Ирана и Ирака. В футболке основного состава российской сборной Фёдор Чалов провёл четыре матча.