​Сборная России объявила о проведении матча с Ираном

Сборная России, наконец, объявила о проведении товарищеского матча против Ирана. Команды сыграют в четверг, 23 марта, в Тегеране на стадионе «Азади». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Матч Иран – Россия пройдёт со зрителями. Продажа билетов для российских фанатов на гостевой сектор начнётся в понедельник, 20 марта.

О проведении матча Иран – Россия было известно достаточно давно. При этом в Российском футбольном союзе не спешили подтверждать предстоящий товарищеский поединок в Тегеране.

Добавим, что сборная России из-за санкций сейчас может проводить только товарищеские матчи.