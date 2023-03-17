Алдонин прокомментировал непопадание Чалова в сборную России

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на отсутствие форварда «армейцев» Фёдора Чалова в составе сборной России.

«Самое главное, чтобы это решение не повлияло на форму Фёдора – он находится в хороших кондициях, регулярно забивает. Сейчас самое важное для него – выступление за ЦСКА», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

По мнению эксперта, клубу сейчас Чалов нужен больше, чем сборной, ведь не факт, что футболист получил бы полноценное игровое время в национальной команде.

Напомним, 23 марта сборная России должна провести контрольную встречу с Ираном в Тегеране, а 26-го числа — с Ираком в Санкт-Петербурге.