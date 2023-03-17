Салиховой грустно из-за ситуации сборной России

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, грустит из-за ситуации со сборной России.

Напомним, что из-за санкций в настоящий момент сборная России не участвует в официальных играх. Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи с не самыми статусными соперниками.

«Рада за парней, кто недавно получил место в сборной. И очень грустно, что этот талантливый состав будет играть не с лучшими сборными Европы», - сказала Салихова, чьи слова приводит sport24.

В марте сборная России проведёт товарищеские матчи против Ирана (на выезде) и Ирака (дома).