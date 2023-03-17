Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вызов восьми игроков «Спартака» на товарищеские матчи сборной России.

«У Карпина есть своё видение в тактических каких-то построениях. Для этого и исполнители должны быть соответствующие. Сегодня кого брать-то у нас? В «Зените» одни иностранцы играют, «Динамо» нестабильно, «Локомотив» кувыркается. А в «Краснодаре» снова одни иностранцы. «Ростов» неубедительно играет. Единственная команда, которая играет стабильно, – это «Спартак». Поэтому ничего удивительного в этом нет», — сказал Колосков.

Тренерский штаб сборной России ранее утвердил окончательный список игроков, которые смогут сыграть в товарищеских матчах против Ирана и Ирака.

На ближайшие сборы в Новогорске вызваны вратарь «Спартака» Александр Селихов, а также защитники Георгий Джикия, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. При этом Денисов и Пруцев впервые получили вызов в сборную России.