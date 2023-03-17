Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об окончательном списке сборной России на ближайшие товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

- Валерий Карпин огласил окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Бросается в глаза, что в этом списке восемь игроков «Спартака». Это самое большое клубное представительство. Как это оцените?

- «Красно-белые» сейчас на ходу, и эти футболисты являются лидерами своей команды. Поэтому столько игроков и вызвали.

- Как думаете, Карпин будет подбирать состав на предстоящие игры именно из спартаковцев, ведь ему наверняка важны наработанные клубные связки?

- Они в любом случае будут учитываться. Для сборной хорошо, когда есть наигранные связи. Я думаю, что в стартовом составе будет сделан уклон на спартаковцев. Они должны играть вместе.

- Также в окончательном списке пять игроков «Ростова». Это продиктовано только тем, что там работает Карпин?

- Он хорошо знает этих ребят, видит их постоянно. Эти футболисты знают его требования. Плюс не стоит забывать, что предстоят все-таки товарищеские матчи, поэтому сейчас самое время для экспериментов. Карпину хочется посмотреть в деле, как эти ребята будут выглядеть в сборной.

- Из «Зенита» вызваны всего два человека - Караваев и Кузяев. Это удивляет?

- Нет, потому что лидерами «Зенита» сейчас являются не россияне, а бразильцы. Поэтому так мало питерских ребят в сборной. Вызваны те, кто постоянно играет в основе. В команде есть футболисты, которые давно играют в сборной, но сейчас они нестабильно выходят на поле. А Кузяев играет, поэтому он приглашен, как и Караваев. А Бакаев, Ерохин, Сергеев, Чистяков сидят на лавочке. Поэтому все объективно. Тренерский штаб следит за этим.

- В сборной три дебютанта: вратарь «Урала» Помазун и спартаковцы Пруцев и Денисов. Можно ли сказать, что эти игроки сейчас ярко проявляют себя в чемпионате?

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- Однозначно. Именно поэтому они и вызваны. Помазун является лидером в своей команде. Мы видели, как «Урал» недавно играл со «Спартаком». И в матче с «Торпедо» он много раз выручал команду. Он находится в хорошей форме. Думаю, его пригласили, потому что хотят познакомиться. Может, он и играть не будет. Пруцев уже давно является одним из лидеров «Спартака». Он играет основополагающую роль в команде. Денисов тоже играет стабильно и хорошо.

- Удивляет, что Карпин проигнорировал Писарского?

- В обойме сборной есть нападающие, которые хорошо знают требования Карпина, и который знает их. На данный момент Карпин посчитал, что трех форвардов будет достаточно. Тем более, в сборной много атакующих футболистов, ближе к нападающим. Писарский неплохо играет в Самаре, но мне кажется, что в «Оренбурге» он выглядел ярче и забивал больше. Возможно, он пока еще осваивается. Хотя свои голы он забивает. У Писарского все еще впереди. Он еще получит свой шанс, и зацепится за него.

- Пиняев заслужил попадание в этот список, если судить по весеннему отрезку сезона?

- Он играет в основе, стабильно, ярко, уже уверенно. Он забил важный гол в матче с «Ахматом». Тут все по делу.

- На этот раз Карпин вызвал наших легионеров – Головина и Алексея Миранчука. Он правильно сделал, на ваш взгляд?

- Правильно. Настал момент, чтобы посмотреть, как они будут взаимодействовать в сборной. Все равно придет пора официальных матчей. Вот и надо немного освежить память, пообщаться, дать им вспомнить связи с партнерами.

Елена Григорьевская