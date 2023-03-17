Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на вызов в сборную России полузащитников «Торино» Алексея Миранчука и «Монако» Александра Головина.

«А что не так? Насколько я понимаю, сборная России примет участие в международном турнире, который нам надо выиграть. Потому что иначе будет сложно понять это все, если мы займём второе место, а вперёд пропустим сильную команду из Афганистана. Поэтому сейчас появляются турнирные задачи, и, естественно, сильнейших футболистов Карпин должен посмотреть. Я не удивлён», — сказал Губерниев.

Напомним, что летом сборная России может принять участие в чемпионате ЦАФА.