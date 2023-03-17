​Сёмин оценил вызов в сборную России Головина и Миранчука

Известный российский тренер Юрий Сёмин оценил решение Валерия Карпина вызвать в сборную России полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука, которые выступают за «Монако» и «Торино» соответственно. Осенью «легионеры» в ряды национальной команды на товарищеские матчи не вызывались.

«Ничего удивительного в вызове Головина и Алексея Миранчука нет, так как это игроки нашей национальной команды, другое дело - отпускают их или нет», - сказал Сёмин, чьи слова приводит ТАСС.

В марте сборная России проведёт товарищеские игры против сборных Ирана и Ирака. Официальные же игры команда не проводит из-за введённых санкций.