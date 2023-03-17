​Головин высказался об отсутствии официальных матчей у сборной России

Александр Головин впервые за долгое время получил вызов в сборную России. В марте команда Валерия Карпина проведёт матчи против Ирана и Ирака. Игры будут товарищескими – официальные российская сборная не проводит из-за внедрённых в прошлом году санкций. Головин дал комментарий на этот счёт.

«Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России - это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать всё, что от нас зависит», - сказал Головин ТАСС.

Отметим, что летом сборная России должна выступить на турнире в Центральной Азии. Он будет иметь статус товарищеского.