Агент Сафонов - о выборе Карпина: «Он желает добиться конкретного результата»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о вызове полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина в сборную России.

«Карпин строит команду на перспективу. Но если он вызывает Головина и Алексея Миранчука, то хочет не просто проводить товарищеские матчи, а желает добиться конкретного результата», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Головин и Миранчук включены в заявку из 29 футболистов, которые пройдут мартовский сбор и примут участие в двух контрольных матчах. 23 марта сборная России встретится на выезде с Ираном, а через три дня встретится с Ираком.