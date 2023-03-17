Головин высказался о вызове в сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о вызове в национальную сборную России на мартовские товарищеские матчи.

«Всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнеров по команде, будет возможность со всеми пообщаться. Приедем на сбор и будем работать на максимуме», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В финальную заявку сборной России включены 29 футболистов. В марте национальная команда встретится с Ираном и Ираком.

В сезоне-2022/2023 Головин сыграл 37 поединков во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами.