Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал вызов полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в сборную России.

«Конечно, это означает, что эксперименты закончились. Другого комментария тут быть не может. Впереди у нас игры с сильными соперниками, это раз. Во-вторых, возможно участие в турнире в Центральной Азии. В-третьих, всё, что хотел Карпин посмотреть, уже посмотрел. Поэтому сейчас нужно готовить конкретную команду к конкретным соревнованиям», — сказал Колосков.

Команда Валерия Карпина 23 марта проведёт товарищеский матч против сборной Ирана в Тегеране. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная России примет Ирак.