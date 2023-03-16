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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Иранский журналист Замтаре: «Слишком громко всё звучит – чемпионат Центральной Азии, я вижу эту картину иначе» эксклюзив

16 Марта 2023 • 16:08 Комментировать

Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Беседину призывает не переоценивать масштаб летнего турнира ЦАФА. 

- Есть ещё один нюанс. Матчи турнира Футбольной ассоциации Центральной Азии будут засчитаны в реестр ФИФА, и все сборные, которые примут в нём участие, получат рейтинговые очки в зависимости от результатов. Получается, что участие в турнире важно в первую очередь для рейтинга ФИФА как российской сборной, так и остальным участникам…

- Лично я никогда не следил за этим рейтингом и даже не знаю, кто сейчас там на первом месте. Насколько мне известно, этот рейтинг влияет только на место посева при жеребьёвке на чемпионате мира, который проводит ФИФА. Но Россия не участвует даже в отборочных турнирах к чемпионату мира. Поэтому какой смысл гнаться сейчас за этим рейтингом?

- Можно ли утверждать, что участие в чемпионате Центральной Азии может стать первым шагом к вступлению России в Азиатскую конфедерацию?

- Слишком громко всё звучит – чемпионат Центральной Азии. Я вижу эту картину иначе. Страны, которые дружат с Россией и готовы с ней играть товарищеские матчи, ещё раз соберутся вместе и встретятся уже не просто в товарищеских матчах, а под более пафосным предлогом международного турнира.

- Как бы то ни было, но, с одной стороны, проведение такого турнира, пусть даже за деньги «Газпрома», может выглядеть как давление на УЕФА со стороны России. Вы не считаете, что это такой посыл европейским футбольным чиновникам с намёком на то, что «если вы не снимете бан, то мы перейдём в азиатскую конфедерацию»?

- Из пяти участников планируемого турнира сборная России уже сыграла с двумя – Таджикистаном и Узбекистаном. Совсем скоро, в конце марта, сыграет и с третьим участником – Ираном. Кто ещё остаётся? Афганистан? Лично я не вижу тут никакого давления на УЕФА. Если эти сборные уже играли с российской сборной в том году товарищеские матчи, что изменится от того, если они сыграют ещё раз, но только в рамках товарищеского турнира?

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ахмед Али Замтаре
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