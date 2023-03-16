Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Беседину рассказал зачем сборной России играть на предстоящем летнем турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии.

- Почему и для чего на этот турнир пригласили Россию?

- Я думаю, тут вопрос нужно ставить иначе. Это не Россию пригласили, а Россия приглашает. Всё просто. Главным спонсором турнира станет российская компания «Газпром». Давайте будем честны: кто платит, тот и заказывает музыку. Даже если турнир пройдёт формально на территории Узбекистана, Ирана или Афганистана, мы же умные люди и всё понимаем. Явно же не за афганские деньги будет всё это финансироваться.

- Зачем России это нужно, если сборная всё равно не играет официальных матчей?

- Как зачем? Нужно же с кем-то играть, показывать, что российский футбол жив, что сборная играет хоть какие-то матчи с хоть какими-то соперниками.

- Есть ли резон проводить такой турнир и играть в нём?

- Тут уже всё зависит от цены вопроса. Лично я не вижу смысла. На месте «Газпрома» я потратил бы деньги не на организацию матчей с афганцами и киргизами, а вложил бы лучше в местный детский футбол. Но это лично моё мнение.