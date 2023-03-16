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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Иранский журналист Замтаре объяснил, почему ЦАФА проведёт первый крупный турнир за 8 лет эксклюзив

16 Марта 2023 • 16:00 Комментировать

Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Беседину поделился своим мнением относительно предстоящего летнего турнира Футбольной ассоциации Центральной Азии, на котором планируется участие и сборной России. 

- Футбольная ассоциация Центральной Азии, куда входят федерации Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Туркменистана, существует с 2015 года. Но за 8 лет она ни разу не провела турнира для мужских национальных сборных и решила его впервые сделать только этим летом. Почему так?

- Причин несколько. Первая – самая банальная: на это нужно найти время. Азиатские сборные участвуют в отборах на чемпионаты мира, чемпионаты Азии, есть ещё Азиатские игры. Клубы и так не очень охотно отпускают своих игроков в сборные на официальные матчи, а тут ещё и турнир, да к тому же товарищеский. Вторая причина – это финансы. Кто будет это всё финансировать? Одно дело – организовать турнир для детей или девочек U-15, а совсем другое – провести соревнование на уровне мужских национальных сборных. Мы же понимаем, что нападающий сборной Ирана Сердар Азмун и какой-нибудь ребёнок в возрасте 15 лет из Афганистана во время таких турниров живут в разных по уровню гостиницах, и бытовые требования у них очень сильно отличаются. Соответственно, затраты на содержание мужской сборной Ирана и юношеской команды Афганистана тоже очень сильно разнятся.

- Но ведь Футбольную ассоциацию Центральной Азии, по сути, основала ваша страна – Иран. Разве она не могла бы взять на себя финансирование?

- Я не думаю, что Ирану интересно играть с Афганистаном, да ещё и оплачивать афганцам все расходы. Иранцы могут легко найти себе достойных соперников в товарищеских матчах, если им это нужно. А вот на уровне детских команд, там, где затраты не такие большие, да и разница в уровне между командами не сильно чувствуется, почему нет? Ирану Футбольная ассоциация Центральной Азии нужна была просто для имиджа. Когда мы вышли из футбольной ассоциации стран Ближнего Востока из-за конфликта с арабскими странами, нужно было придумать какую-то замену. Вот и придумали.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦАФА Ахмед Али Замтаре
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