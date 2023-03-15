Летом этого года сборная России примет участие в турнире, организованном Central Asia Football Assosiation (ЦАФА). Чтобы выяснить более детально все подробности, мы поговорили с представителем Узбекистана в CAFA Фарухом Турсунбаевым. Из этого интервью вы узнаете:

- Что такое Central Asia Football Assosiation и когда она была образована;

- Почему идейным вдохновителем и организатором Central Asia Football Assosiation оказался именно Иран;

- Какие турниры проводит Central Asia Football Assosiation;

- Почему сборную России пригласили на чемпионат Центральной Азии;

- Можно ли утверждать, что участие в чемпионате Центральной Азии может стать первым шагом к вступлению России в Азиатскую конфедерацию.

«Раньше Иран был членом единой ассоциации стран Ближнего Востока. Но между иранским правительством и некоторыми арабскими странами началась серия конфликтов. Это отразилось и на футболе. Поэтому в 2015 году при содействии и патронате Ирана и была создана CentralAsiaFootballAssosiation»

- Давайте начнём с главного. Что такое CentralAsiaFootballAssosiation?

- Это организованная футбольная ассоциация Центральной Азии. Она входит в структуру Азиатской футбольной федерации, которая занимается наблюдением за футболом в этом регионе. В Central Asia Football Assosiation входят федерации Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Туркменистана.

- У членов этой ассоциации не возникает проблем с Азиатской футбольной федерацией? Это со стороны выглядит так, будто кто-то хочет захватить сферы влияния в футболе вашего региона. Как пример – знаменитая группа G-14 с перспективой создания Суперлиги, о которой много говорят последнее время...

Реклама

- Нет, это неудачный пример. Клубный футбол тут абсолютно ни при чём. В Европе тоже есть такие ассоциации. Назовём их союзами. Например, есть Прибалтийский футбольный союз, куда входят Латвия, Литва и Эстония. Федерации этих стран активно сотрудничают в связи с их соседствующим географическим положением. Они проводят совместный турнир на уровне сборных, который называется Кубок Балтии. Также у них появилась Балтийская лига, которую разыгрывают лучшие клубы этих стран. Но никто ведь не говорит, что латыши или эстонцы хотят захватить сферы влияния в европейском футболе. Подобный союз есть и у скандинавских стран.

- Балтийские страны примерно равны по своему уровню в плане футбола. Такая же ситуация и у скандинавов. Я понимаю, что Латвия с Литвой и Дания со Швецией – соперники одинаковых весовых категорий, если перейти на терминологию бокса. Но какой интерес Ирану играть с Афганистаном или с Кыргызстаном? Это же совершенно разные уровни. В чём тут подвох?

- Central Asia Football Assosiation была создана как раз с подачи Ирана. Да, именно иранцы первыми выступили с инициативой создать такую ассоциацию.

- А зачем им это нужно было?

- Раньше Иран был членом единой ассоциации стран Ближнего Востока. Но между иранским правительством и некоторыми государствами Ближнего Востока началась серия конфликтов. Это отразилось и на футболе. Отношения между ними настолько накалились, что в Иране решили выйти из этого футбольного союза по причине раздоров с арабскими странами. Однако нужна была альтернатива. Поэтому в 2015 году при содействии и патронате Ирана и была создана Central Asia Football Assosiation.

«Все члены CentralAsiaFootballAssosiationна уровне государств являются для России дружественными странами. В целях поддержания международного сотрудничества это будет хорошая акция и не только в плане спорта или футбола, но и в плане глобальной политики»

- А что конкретно делает или делала до этого футбольная ассоциация Центральной Азии? Насколько вы удовлетворены плодами сотрудничества и вхождения в этот союз?

- Под эгидой Central Asia Football Assosiation было проведено немало хороших турниров. В основном они проходят для мужских молодёжных сборных и женских команд. Четыре года тому назад был очень хороший турнир для олимпийских женских сборных. Он проходил в двух городах – Душанбе и Гиссаре. Наши девушки выиграли первое место. Пару лет тому назад был турнир по мини-футболу в зале. С 2021 года взят курс на омоложение участников турниров, поэтому проводились соревнования среди команд U-14, U-15, U-16, U-19. Лично мы довольны всем. Понятно, что турниры эти товарищеские, и их главная цель – обмен опытом. Но нашим молодым футболистам всё равно приятно, ведь за призовые места дают медали, кубки, дипломы, премии лучшим игрокам. Дети всегда рады, когда их награждают и дают что-то на память.

- Вы упоминали про Балтийский союз. Знаю, что эта организация каждый год проводит турнир Baltic Cup, в котором участвуют национальные сборные Эстонии, Латвии и Литвы. Проводила ли когда-нибудь Central Asia Football Assosiation такой же турнир для основных сборных?

- Нет, этим летом это будет первый турнир на уровне национальных сборных.

- Зачем на этот турнир пригласили Россию?

- Здесь есть ряд причин, как политических, так и спортивных. Все члены Central Asia Football Assosiation на уровне государств являются для России дружественными странами. В целях поддержания международного сотрудничества это будет хорошая акция и не только в плане спорта или футбола, но и в плане глобальной политики. В спортивном плане турнир также выиграет от участия России. Всё-таки ваша сборная по рейтингу и классу игроков превышает всех участников, кроме Ирана.

Реклама

- Можно ли утверждать, что участие в чемпионате Центральной Азии может стать первым шагом к вступлению России в Азиатскую конфедерацию?

- Я бы не стал делать такие выводы. Это обычный товарищеский турнир. Предположим, такой же турнир проводится в Венесуэле или на Кубе, где участвуют ещё Перу, Ямайка, и туда тоже приглашают Россию. Но это же не означает, что из-за игр на этом соревновании российский футбол делает первый шаг в сторону вступления в Южно-Американскую или Северно-Американскую конфедерации.

Сергей БЕСЕДИН