Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Роналду забьёт 1000 голов»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр высказался о звёздном Криштиану Роналду.

«Роналду забьёт 1000 голов. Это будет невероятное достижение. Я верю, что Криштиану это сделает, потому что когда он ставит перед собой цель, то её достигает. Я не вижу никакого ухудшения в игре Роналду. Думаю, он сможет оставаться на этом уровне ещё долгое время. Он будет играть и в 40 лет и преодолеет отметку в 1000 голов», - сказал Сильвестр Boyle Sports.

На текущий момент Криштиану Роналду имеет на своём счету 916 голов. Действующий контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.