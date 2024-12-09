Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался на тему будущего звёздного форварда Криштиану Роналду. Действующий контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

«Я не знаю, вернётся ли Роналду в АПЛ. С этим парнем трудно что-то предсказать, трудно сказать наверняка. Кто бы мог сказать, что он забьёт столько голов к этому моменту? Этот парень гонится за 1000 голами.

У Роналду есть то, чего нет у обычных людей. Он способен сделать всё, что задумал, потому что он одержим. Роналду ещё многое может сделать – он стареет, как хорошее вино», - сказал Саа Casino Utan Spelpaus.

Криштиану Роналду за свою карьеру забил 916 голов.

Роналду обновил мировой рекорд