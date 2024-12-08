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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду прокомментировал фото со звездой Голливуда фото

08 Декабря 2024 • 14:39 Комментировать

На днях в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром» (2:1). Судя по всему, после этой игры звезда Голливуда Вин Дизель сделал фото с Криштиану Роналду. Его 57-летий актёр опубликовал в социальных сетях.

«Просто пара детей с мечтами», - написал Вин Дизель.

«Всегда! Было здорово увидеть тебя», - ответил Роналду в комментариях.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025. В феврале звёздный португальский футболист отметит свой 40-й день рождения.

Напомним, что Роналду забил уже 916 голов в своей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Вин Дизель Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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