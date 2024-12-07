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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду вмешался в конфликт Бензема

07 Декабря 2024 • 14:26 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

В пятницу вечером в чемпионате Саудовской Аравии играли «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Криштиану Роналду смог забить гол за «Аль-Наср», но победителем оказался «Аль-Иттихад» - 2:1. По ходу второго тайма на футбольном поле завязался конфликт между Каримом Бензема и Отавио. Роналду вмешался в конфликт, приобнял Бензема и попытался его успокоить.

Как известно, в своё время Роналду и Бензема вместе выступали за мадридский «Реала».

Добавим, что один из голов в составе «Аль-Иттихада» в прошедшем матче на свой счёт записал как раз Бензема. Команда является лидером чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду обновил мировой рекорд

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Аль-Наср Аль-Иттихад ещё теги

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